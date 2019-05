Villa San Giovanni. Due rapine in un mese alla stessa banca. Stamattina due malviventi col volto travisato da un cappellino e armati di taglierino, di nuovo in azione alla filiale della Banca Bper di viale Rocco Larussa a Villa San Giovanni. I due banditi sono entrati in azione all’ora di apertura della banca e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare il denaro contante dagli impiegati. Subito dopo avere arraffato il malloppo i due sono scappati a piedi per le vie limitrofe riuscendo a far perdere le loro tracce. L’ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione. I militari dell’Arma della Compagnia di Villa San Giovanni hanno avviato indagini sull’accaduto.