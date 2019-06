Reggio Calabria. Prosegue l’attività di riqualificazione delle arterie viarie nel Comune di Reggio Calabria. Dopo la conclusione dei lavori in via Torrione, sono diverse le arterie stradali interessate da lavori nelle ultime settimane, per una lunga serie di interventi che riqualificheranno e metteranno in sicurezza le strade cittadine a partire da quelle con più alta densità di traffico veicolare.

In attesa dell’avvio delle operazioni per la riqualificazione di via Possidonea, questa mattina sono partiti i lavori di scarifica in via Reggio Campi II tronco, nel tratto compreso tra la via Trabochetto III e l’intersezione di via Eremo Condera, grazie alla collaborazione con la Sorical che sta realizzando l’intervento sull’arteria in questione nell’ambito dei lavori per il collegamento tra lo schema idrico della Diga del Menta e la rete idrica comunale.

I lavori procederanno con il successivo intervento di bitumazione di tutto il tratto compreso tra il Cimitero di Condera e l’incrocio di via Trabocchetto.