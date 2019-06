Lamezia Terme (Catanzaro). Un altro episodio di violenze e abusi nei confronti di minori. Questa volta, però, il dramma è maturato nell’ambito familiare e vede uno zio abusare della propria nipote, non ancora quattordicenne, che non riusciva ancora a comprendere quanto quell’affetto morboso mostrato nei suoi confronti stesse per trasformarsi in qualcosa di orribile fino a quando, purtroppo, non si è trovata di fronte al fatto compiuto.

Uno zio che avrebbe approfittato della situazione familiare difficile della minore a causa della quale la stessa era solita trascorrere molto tempo in compagnia di quel parente ritenuto fino a quel momento una persona cara e che, invece, non si sarebbe fatto scrupoli ad approfittare di quel rapporto. Un rapporto corrotto che aveva tolto il sorriso dal volto della giovane spesso facendola scoppiare in improvvisi pianti. Fino a quando la ragazza ha realizzato cosa stesse davvero succedendo ed ha avuto la forza di reagire, di raccontare tutto ai propri genitori e di allontanarsi dalla morsa silenziosa di quell’uomo che oggi è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme con l’accusa di violenza sessuale aggravata. E ancora una volta è forte l’appello dell’Arma: «Abbiate coraggio, superate le barriere del timore, della vergogna, dei pregiudizi e denunciate. Possiamo aiutarvi».