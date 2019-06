Reggio Calabria. Questa notte gli agenti delle Volanti in servizio di controllo del territorio in zona centrale, intensificato con l’entrata in vigore del dispositivo ‘Athena’, sono intervenuti in via Tagliavia, per la presenza di due persone sospette. Sul posto è stato accertato che erano stati tagliati i fili elettrici di 4 lampioni della pubblica illuminazione e che, nascosta sotto un telone, c’era una scala.

Acquisite immediatamente le immagini di una telecamera lì posta, visionate dal personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, si è potuto appurare che i due uomini, poco prima, avevano portato la scala sul posto e avevano tagliati i fili elettrici. L’intervento ha sicuramente consentito di sventare ulteriori reati programmati dai due malviventi.