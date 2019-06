Crosia (Cosenza). Si insedia il primo Consiglio comunale della seconda consiliatura a guida Antonio Russo. La cerimonia istituzionale si terrà il prossimo Sabato 15 Giugno 2019, alle ore 19, in piazza Guido Rossa nel centro urbano di Mirto. È stata scelta una piazza per dare inizio alle attività di governo del più importante organo politico della Città proprio per dare un segnale forte di condivisione con la popolazione che per l’esecutivo civico rimane il primo e più importante interlocutore per la gestione della cosa pubblica.

Il sindaco Antonio Russo, dopo aver nominato nei giorni scorsi la nuova squadra di governo e dopo aver assegnato le deleghe consiliari, ha convocato – come da prassi – la prima seduta assembleare in seduta ordinaria.

Cinque i punti all’ordine del giorno.

I lavori inizieranno con l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti (punto 1). A seguire si passerà, come previsto dal nuovo Statuto comunale, alla elezione del Presidente del Consiglio comunale (punto 2).

Si procederà, quindi, al giuramento del sindaco Antonio Russo (punto 3) e alla successiva comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale (punto 4).

I lavori del primo Consiglio comunale si concluderanno con la elezione della Commissione elettorale comunale (punto 5).