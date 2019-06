Palermo. Un 46enne palermitano, C.A., è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: aveva circa un chilo di hashish con sé. L’arresto è avvenuto nel corso di un’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Nucleo radiomobile, con l’ausilio di un’unità del Nucleo cinofili di Palermo, eseguita all’interno del quartiere Ballarò e precisamente in via Alberghiera.

Durante la perquisizione domiciliare, grazie all’infallibile fiuto dei cani Mike e Charly, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati in camera da letto, sopra l’armadio, all’interno di una busta di plastica, 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa un chilo.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà inviata ai Carabinieri del L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Palermo per le analisi quantitative e qualitative. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.