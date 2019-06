Locri (Reggio Calabria). È stata occupata dall’esame delle eccezioni preliminari presentate dai difensori degli imputati la prima udienza del processo, davanti al Tribunale di Locri, a carico dell’ex sindaco di Riace Domenico

Lucano ed altre 26 persone, per i presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel centro della locride, per come emerso dall’indagine della Guardia di Finanza che ha portato all’operazione Xenia. Il collegio, presieduto da Fulvio Accurso, si è riservato di decidere sulle eccezioni preliminari, fissando la ripresa del processo a lunedì prossimo, 17 giugno.