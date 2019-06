Cassano allo Jonio (Cosenza). Due morti e due feriti è il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada statale 534, nei pressi di Sibari, nel territorio di Cassano allo Ionio. Le due automobili, una Fiat Multipla e una Renault Scenic, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbero state coinvolte in uno scontro frontale. Le vittime sono i due conducenti. Sulla Multipla viaggiava solo l’autista, mentre sull’auto di fabbricazione francese viaggiava una famiglia: madre, padre e figlia. La donna è in prognosi riservata, ricoverata nell’ospedale di Cosenza, mentre la figlia, di 19 anni, è ricoverata a Rossano ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, i volontari del distaccamento di Trebisacce e i Carabinieri. Sono deceduti sul colpo due uomini di 45 anni, mentre una donna ed un ragazza, madre e figlia, son rimaste ferite e ricoverate negli ospedali di Cosenza e Corigliano.