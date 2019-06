Castroregio (Cosenza). Un agrumeto e due serre sono state poste sotto sequestro durante una attività di controllo da parte dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Oriolo in collaborazione con la Stazione di Corigliano. Il controllo avvenuto in località “Giannangelo” nel comune di Castroregio ha accertato l’occupazione abusiva di terreni ricadenti entro gli argini del torrente “Ferro”, iscritto nel registro delle acque pubbliche. Tale occupazione è avvenuta attraverso la realizzazione di due serre, realizzate con intelaiatura metallica dove vengono coltivati ortaggi, le quali per circa 1500 metri ricadono all’interno dell’area demaniale del Torrente. Vi è inoltre in area limitrofa alle serre un agrumeto realizzato completamente anch’esso nell’area demaniale. I militari hanno pertanto proceduto al sequestro dell’agrumeto e della parte delle serre ricadenti in area demaniale e denunciato all’autorità Giudiziaria competente il proprietario dell’azienda agricola che ha realizzato tali opere su demanio pubblico e senza alcuna concessione edilizia o nullaosta idraulici previsti dalla normativa.