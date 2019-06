Reggio Calabria. Antonio Barrile, ex componente del consiglio d’amministrazione della Sogas, la società (ormai fallita) che gestiva l’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, è stato assolto dalle accuse di false comunicazioni sociali e bancarotta impropria per l’anno 2011. Il procedimento era stato avviato nel 2017, Barrile è stato l’unico tra gli ex componenti del cda coinvolti a scegliere di essere giudicato col rito abbreviato. Il gup, Pasquale Laganà, dopo gli interventi finali del pm Marco Lojodice e dei difensori, gli avvocati Aldo Raffaello Abenavoli e Vincenza D’Amico, ha dato lettura del dispositivo della sentenza con cui ha assolto Barrile per non aver commesso il fatto.