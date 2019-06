San Ferdinando (Reggio Calabria). Il corpo senza vita di un uomo di 58 anni, è stato rinvenuto dai Carabinieri, su segnalazione al 112, in via Puccini a San Ferdinando. L’uomo, Domenico Pangallo, era un pregiudicato di Roccaforte del Greco. Una prima ispezione del corpo, condotta dal personale del 118, intervento per constatarne il decesso, ha evidenziato plurime lesioni da percosse al volto ed al cranio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Gioia Tauro coordinate dalla Procura di Palmi.