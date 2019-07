Reggio Calabria. Venerdì scorso presso il ristorante “La Lampara” a Pellaro si è tenuta la cerimonia del passaggio delle consegne del Rotary Club Reggio Calabria Nord.

Il collare del Club reggino, nato quaranta anni or sono, è passato dalla dott.ssa Alessandra Testa, direttore del CNR di Reggio Calabria, al dott. Riccardo Valerio Santacroce, consulente finanziario e consulente aziendale.

Dopo una breve sintesi del proficuo servizio svolto durate l’anno appena passato, la Dr.ssa Testa ha ringraziato il club per gli obiettivi raggiunti ed ha insignito della PHF, massima onorificenza rotariana, il prof. Roberto Maria De Salvo, docente universitario in quiescenza, la prof.ssa Maria Rosa Smorto in Mafrica, docente di lingua francese in quiescenza, la dr.ssa Maria Cuzzola, biologa presso l’azienda sanitaria Bianchi Melacrinó Morelli di Reggio Calabria, l’avv. Demetrio Marra, coordinatore avvocatura Inps di Reggio Calabria in quiescenza.

Dopo il passaggio del collare, il presidente dott. Santacroce ha presentato il direttivo insieme al quale attuerà i Services programmati:

arch. prof. Corrado Trombetta;

avvocati Antonello Dugo, Giusi Scali, Beniamino Toscano;

dottori Carmelo Aquilino, Antonella Bellantoni, Paolo Chirico, Maria Domenica Crea, Mariella Cuzzola, Antonio Luvarà, Emilio Mafrica, Melissa Martino, Clemente Mazzù, Daniela Musolino, Marilisa Panuccio, Carmelo Pecora, Carolina Picciocchi, Alberto Porcelli, Giovanni Maria Porcelli, Maria Pia Porcino, Alessandra Testa.

Alla serata hanno presenziato: il primo cittadino di Reggio Calabria avv. Giuseppe Falcomatà, che all’inizio della cerimonia ha porto i suoi saluti e ringraziamenti per il servizio che il Club ha sempre svolto nell’ambito del tessuto cittadino sottolineando l’importanza dei Club Service per la comunità; i Past District Governor dott. Alfredo Focà e dott. Luciano Lucania; la prof.ssa Myriam Costa assistente del governatore anno 2018/19, l’avv. Gina Scordo assistente del governatore anno 2019/20, il formatore distrettuale Dr. Antonio Enrico Squillace nonché tutti i presidenti dei Rotary Club Reggio Calabria, Reggio Calabria Sud Parallelo 38, Reggio Calabria Est, i presidenti del club Inner Wheel ed i presidenti dei Club Rotaract ed Interact della città.