Reggio Calabria. La città, soprattutto nelle ultime settimane sta subendo un “invasione” di blatte sia nelle zone del centro storico e del Lungomare, sia nelle zone di periferia.

“Strade e marciapiedi sono ormai diventati stabile dimora di questi animali ai danni delle attività commerciali, del turismo ma soprattutto dell’igiene e della salute della popolazione. Questo insetto è capace di proliferare in pochissimo tempo in quanto produce uova che in pochi giorni si schiudono” afferma in una nota lo sportello del Consumatore.

“Nonostante in questi giorni l’AVR sta procedendo ad effettuare, per la terza volta, la disinfestazione area delle zone, – dichiara lo sportello del consumatore in merito alle precedenti disinfezioni avvenute in città – sarebbe bene procedere con la pulizia dei tombini fognari posti ai bordi delle strade e fonte principale di questi insetti. Numerose sono le segnalazioni arrivate alla nostra segreteria, soprattutto da parte dei cittadini residente nella zona di Tremulini. Si ritiene necessario, pertanto, procedere nei tempi più celeri ad una disinfestazione e deblattizzazione “efficace” che risolva propriamente questo annoso problema”.