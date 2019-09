Roma. “Sono oltre trecento i migranti arrivati sulle coste di Sicilia, Sardegna e Calabria negli ultimi tre giorni, mentre Lampedusa scoppia e si prevede una nuova massiccia ondata di arrivi. E mentre Macron rassicurava Conte sulla redistribuzione in Europa, i suoi gendarmi rispedivano in Italia settanta irregolari”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

“La svolta che il premier italiano rivendica è dunque solo e soltanto fumo negli occhi, anche perché ieri molti Stati membri che proclamano la loro solidarietà verso l’Italia hanno proposto di tagliare di ben 60 milioni di euro i fondi europei stanziati per la revisione del regolamento di Dublino. Che, come ormai tutti sanno, è il macigno che impedisce di aiutare i Paesi di primo ingresso come l’Italia”, conclude.