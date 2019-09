Reggio Calabria. Più un migliaio di studenti ha partecipato anche a Reggio Calabria allo sciopero mondiale per l’ambiente. Gli studenti che hanno dato vita a un corteo sul Corso Garibaldi si sono poi radunati in piazza Italia, dove al termine della mattinata è intervenuto il presidente del consiglio comunale, Demetrio Delfino. L’amministrazione comunale ha partecipato con ferma convinzione all’appuntamento patrocinando l’iniziativa su espressa indicazione del sindaco Falcomatà.

“Il sindaco e tutto il consiglio – ha affermato Delfino – hanno fatto e faranno la propria parte, abbiamo aderito al “plastic free”, abbiamo inserito all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di lunedì una mozione, proposta dai “Verdi Città Metropolitana” che impegna il sindaco a dichiarare lo stato di emergenza climatica ed a mettere in campo azioni di contrasto come la riduzioni delle emissioni, l’incentivazione all’utilizzo di energie rinnovabili e altre misure. È una battaglia da condurre tutti insieme – ha concluso Delfino – e siamo felici di vedere la partecipazione di tantissimi giovani consapevoli della problematica e che qui oggi si impegnano a portare avanti, insieme alle istituzioni, una battaglia che vale il futuro dell’umanità”.

“Da istituzioni – ha detto all’Agi il sindaco Falcomatà, che si trova a Roma per impegni istituzionali – abbiamo il dovere di stare dalla parte di questi ragazzi. Dobbiamo ascoltarli, stimolarli, dare gambe alle loro proposte e alle loro idee che sono un patrimonio da valorizzare nell’ambito della programmazione, a livello locale cosi come a nel contesto internazionale”.

“I temi del riscaldamento globale e del depauperamento delle risorse – ha proseguito Falcomatà – sono questioni nient’affatto lontana da noi. Non a caso in questi anni abbiamo puntato tanto su questioni come la raccolta differenziata o la campagna sperimentale del “plastic free”, e lunedì affronteremo in consiglio comunale la mozione per la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale che abbiamo discusso e condiviso con i rappresentanti della Federazione Città Metropolitana dei Verdi e che va nella direzione degli obiettivi auspicati anche durante la manifestazione studentesca tenutasi stamani a Reggio Calabria”.

La mozione sull’emergenza climatica avrebbe dovuto essere discussa oggi in consiglio comunale che non si è tenuto per mancanza del numero legale ed è slittato a lunedì. Il clima può attendere!