Reggio Calabria. Si è riunito questa mattina il Consiglio comunale convocato in sessione urgente dal Presidente Demetrio Delfino. L’assise cittadina ha proceduto a discutere e votare entrambi i punti fissati all’ordine del giorno, aventi ad oggetto debiti fuori bilancio.

A seguito della relazione tecnica illustrata dal dirigente ai lavori pubblici Arch. Demetrio Beatino, il Consiglio comunale ha riconosciuto un debito fuori bilancio nei confronti della Regione Calabria, per un ammontare di 64.974.388,27.

Si tratta di un atto scaturente dalla convenzione sottoscritta nel luglio scorso tra i due enti che hanno siglato una transazione novativa che pone fine ad una atavica questione.

In altri termini Regione Calabria e Comune di Reggio Calabria hanno trovato l’accordo e rideterminato il valore del servizio di somministrazione di acqua, dovuto dal Comune alla Regione, titolare della gestione del servizio idrico integrato, negli anni dal 1981 al 2004.

Cifre mai riscosse dall’ente regionale che ha intrapreso in tempi recenti una complessiva azione di recupero crediti nei confronti di tutti i comuni calabresi che presentavano medesime situazioni.

L’Ente comunale è riuscito tuttavia a ridurre il quantum dovuto rispetto alle primigenie richieste, eccependo e vedendosi riconoscere lo scorporo di somme connesse ai numerosi provvedimenti di non potabilità dell’acqua e disservizi alla rete idrica verificatesi nell’arco del ventennio considerato.

Diciassette voti favorevoli a fronte di 3 contrari, hanno portato ad accogliere il provvedimento con favore. A seguire il disco verde per una ulteriore partita di debiti derivanti da titoli giudiziali esecutivi notificati da aprile ad agosto 2019, ha chiuso la sessione, la cui trasmissione integrale è disponibile sul sito www.reggiocal.it.