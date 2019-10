Reggio Calabria. Sabato 12 ottobre alle ore 16.30 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo S.Giorgio, Comune di Reggio Calabria, il SUL terrà una tavola rotonda sulle tematiche relative agli ASACOM (assistenti all’autonomia ed alla comunicazione) sulle quali da tempo sta sviluppando che comincia a produrre i suoi frutti.

Alla tavola rotonda, che sarà moderata dalla giornalista Maria Spoto, parteciperanno la senatrice Bianca Laura Granato, componente della Commissione Istruzione del Senato, il consigliere regionale Gianni Nucera delegato allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato, Franco Barillà presidente del FAND (Federazione Associazioni Nazionali Disabili) e Aldo Libri segretario generale del SUL Calabria.

Si discuterà della revisione del decreto 66 sull’inclusione scolastica degli alunni svantaggiati e di come la sua revisione possa essere utile a cogliere gli obiettivi che SUL e ASACOM si sono posti e che partono dalla necessità ed urgenza di riconoscere le specifiche professioni degli ASACOM, di dar loro un primo contratto, cioè una carta di diritti e doveri, e di procedere verso la stabilizzazione del servizio che faccia uscire questi professionisti dalla condizione di precarietà, da retribuzioni inadeguate e cronicamente in ritardo. E per uniformare su tutto il territorio nazionale il trattamento degli ASACOM, pensando solo alle differenze radicali già in Reggio Calabria fra le scelte del Comune capoluogo e quelle della Città Metropolitana.

Nell’audizione in Commissione Istruzione del Senato il SUL ha già posto questi temi ed ha consegnato alla Presidenza della Commissione un promemoria stringato e preciso. Il SUL intende affrontare la pratica attuazione di quanto previsto dalle disposizioni che sono state approvate e che, almeno in parte, accolgono le nostre richieste. Si tratta di capire se e quali materie debbano essere decise a livello nazionale e quali, invece, vanno delegate alle Regioni, sapendo che, su questo argomento, il SUL ha già formulato e discusso una proposta di legge regionale redatta con il contributo fondamentale del consigliere Nucera e della sua struttura legale e, quindi, che non saremmo impreparati ad ogni possibile decisione che scaturisse dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città Metropolitane. Il SUL proporrà agli autorevoli protagonisti della tavola rotonda una serie di ipotesi per giungere alle soluzioni sperate nel tempo più breve.