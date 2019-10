Reggio Calabria. “Mi piacerebbe che il dicastero di cui faccio parte possa diventare il ministero della normalità. Per normalità intendo per esempio che i treni ad alta velocità non si fermino solo a Napoli, ma arrivino fino a Reggio Calabria”. Lo ha dichiarato – secondo quanto riporta l’Agi – il Vice Ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. “Dobbiamo spingere in questa direzione le Ferrovie Italiane, visto che a breve – spiega – dovranno presentare un contratto quinquennale. Contratto che comunque, siamo già d’accordo col ministro, andrà rivisto”.