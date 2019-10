Gioiosa Ionica (Reggio Calabria). Sabato mattina 19 ottobre, alle ore 10,00, si terrà a Gioiosa Ionica, sede dell’Unione dei Comuni della Valle del Torbido, presso Palazzo Amaduri, il primo di una serie di incontri che animeranno tutto il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e che avvieranno il processo di partecipazione per la elaborazione del Piano Strategico metropolitano.

Gli incontri sono stati programmati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il supporto dell’ANCI nell’ambito delle attività sperimentali del “Progetto Metropoli Strategiche”. Un progetto del “PON Governance e Capacità Amministrativa 2014-2020” che ANCI ha avviato con l’obiettivo di accompagnare le 14 Città Metropolitane nel processo di innovazione istituzionale, supportandole nei cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle competenze necessarie alla piena realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana.

“Costruiamo insieme la nostra Città Metropolitana” è lo slogan che accompagna questo percorso di animazione e sperimentazione avviato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e che prevede attività di indagine e animazione nei Comuni sul tema della gestione associata dei servizi e delle Unioni di Comuni e incontri sul territorio della Città Metropolitana finalizzati a informare e coinvolgere le comunità locali sulla nuova istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria e acquisire informazioni/percezioni sui temi strategici prioritari per lo sviluppo del territorio, l’identità metropolitana e le vocazioni dei territori ai fini della redazione del Piano Strategico Metropolitano.

Gli incontri hanno come principale obiettivo l’ascolto del territorio. Elemento fondamentale infatti, per la redazione del Piano strategico, è la partecipazione di tutti gli attori locali, le istituzioni, le associazioni, i professionisti, gli imprenditori e i cittadini con le loro idee, sensibilità, progettualità, conoscenze, competenze e soprattutto con il ruolo che ciascuno intende assumersi in questo processo di innovazione.

Nell’ambito degli incontri sarà dato spazio a tutti coloro che vorranno intervenire sul tema dello sviluppo strategico della Città Metropolitana di Reggio e sarà somministrato ai partecipanti un Questionario (disponibile anche per la compilazione on line) finalizzato ad acquisire l’opinione dei cittadini metropolitani sulla percezione del territorio metropolitano e sulle sue potenzialità di sviluppo nell’ottica della nuova istituzione della Città Metropolitana.

I successivi incontri territoriali si terranno a Caulonia, Locri, Bovalino, San Luca, Bova, Santo Stefano d’Aspromonte in località Gambarie d’Aspromonte, Villa San Giovanni, Gioia Tauro, Taurianova e Polistena.

Si allega il calendario degli incontri programmati sul territorio metropolitano e il programma dei lavori dell’incontro di Sabato 19 ottobre a Gioiosa Ionica.