La situazione di Piazza Garibaldi e la valorizzazione degli scavi sono stati al centro di un incontro tenutosi presso la sede della Soprintendenza archeologica di Reggio Calabria. L’appuntamento, fortemente voluto dal Comitato Corso Sud, è servito a definire alcuni aspetti legati ai lavori ed il Comitato è stato riconosciuto, anche in questo caso, controparte e siederà ai tavoli successivi, monitorando l’iter procedurale.

“Sono soddisfatto per l’esito dell’incontro – hanno affermato il presidente del Comitato Corso Sud Luciano Simone ed il tesoriere Francesco Foti. Ci preme ringraziare il Comune di Reggio e la Sovrintendenza che hanno sposato le nostre tesi creando i presupposti per un incontro serio e costruttivo. In particolare ringraziamo l’architetto Coppola per l’amministrazione comunale, gli architetti Vescio e Vitetta ed il responsabile della Soprintendenza di Reggio, l’archeologo Sudano”. All’incontro erano inoltre presenti Mimmo Aurora e Sergio D’Amico per il Comitato.

Il Comitato, nel corso dell’incontro, ha chiesto di conoscere i vari step, dalla messa in sicurezza della piazza, alla valorizzazione degli scavi e della stessa Piazza Garibaldi.

“Abbiamo avuto notizie rassicuranti. – hanno affermato i rappresentanti del Comitato Corso Sud – Il progetto che abbiamo illustrato in piazza la scorsa estate con il Parco d’Aspromonte sarà quello oggetto dei lavori e ciò conferma la bontà e la lungimiranza delle scelte del Comitato. Assegnati i lavori, entro 9 mesi, ci hanno assicurato che la struttura sarà completa. I lavori prevedono lo spostamento dell’edicola, gli alberi saranno espiantati e posizionati all’interno dell’aiuola del DLF, e l’area cantiere toccherà anche via Nino Bixio sino al Corso Garibaldi”.

“Altra notizia importante – hanno giunto Simone e Foti – è che gli scavi saranno aperti e ciò potrà stimolare la curiosità. Non ci hanno invece potuto rispondere su cosa potrà essere fruibile in futuro poiché molto dipenderà da cosa si troverà durante gli altri scavi. Di certo è che tutta piazza Garibaldi riqualificata”.

“Noi come Comitato monitoreremo il tutto, svolgendo il ruolo di attenta sentinella così come fatto sino ad oggi. Il nostro ruolo importante è stato riconosciuto, faremo infatti parte a pieno titolo dei tavoli interlocutori. A conferma della bontà e terzietà del nostro operato”.