Deteneva in casa 400 kg di materiale esplodente. Il Comando Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, a seguito dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio con particolare attenzione alla ricerca di armi detenute illegalmente ha arrestato, lunedì mattina, Massimo Russo, 45enne di origine campana, pregiudicato, con l’accusa di detenzione illegale di materiale esplodente e polvere da sparo per confezionamento di ordigni artigianali.

In casa a Pellaro 400 kg di botti e polvere da sparo

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Pellaro hanno scoperto durante una perquisizione nella casa dell’uomo sita a Pellaro, un quantitativo di materia esplodente costituito da ordigni artigianali e artifizi pirotecnici da lui stesso realizzati. In particolare sono stati trovati e sequestrati oltre 300 kg di fuochi pirotecnici, più di 80 kg di polvere da sparo ad alto potenziale, quasi 300 ordigni esplosivi artigianali, 9 batterie di artifizi pirotecnici da circa 200 colpi, quasi 80 petardi con miccia della lunghezza di 16 cm., quasi 120 artifizi sferici, nonché una miccia a rapida accensione della lunghezza di 38 metri e materiale vario utilizzato dal soggetto arrestato per il confezionamento degli ordigni esplosivi.

Il materiale è stato trovato dai Carabinieri in diverse parti dell’abitazione nascosto in vari ambienti e armadi probabilmente per ostacolare l’eventuale ritrovamento. Alcuni di questi ordigni erano pronti per essere consegnati e addirittura la polvere da sparo rinvenuta era imballata e pronta per essere spedita a vari indirizzi sull’intero territorio nazionale. Tale attività avrebbe fruttato diverse migliaia di euro e lo stesso avrebbe effettuato tali spedizioni incurante del pericolo di esposizione per chi fosse venuto a contatto con il pacco da lui stesso confezionato soprattutto in relazione al fatto che trattasi di materiale pirico instabile e che, in fase di spedizione, a contatto con fonti di calore avrebbe potuto creare deflagrazioni e rischi all’incolumità delle persone.

I Carabinieri artificieri del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria, militari altamente specializzati, hanno analizzato ogni singolo ordigno evidenziando un livello micidiario degli ordigni tale da ritenerli di possibile alta mortalità.

Al termine delle attività delle formalità di rito, Russo è stato dichiarato in stato d’arresto e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina.

L’Arma effettuerà ulteriori indagini al fine di appurare collegamenti con i destinatari su scala nazionale in riferimento agli ordigni confezionati assieme a materiale pirotecnico.

L’attività dei Carabinieri, constante e forgiata da profonda abnegazione, è il risultato di un attento controllo del territorio per reprimere reati in genere e diffondere nella popolazione la sicurezza e la fiducia nell’Istituzioni.

Proseguiranno le attività di monitoraggio nei prossimi mesi a cura dei militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria orientati a prevenire anche la diffusione del commercio illegale di materiali esplodenti con particolare riguardo alla vendita di artifizi pirotecnici essendo tra l’altro alle porte delle prossime festività natalizie.