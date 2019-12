Nel pomeriggio di oggi 4 dicembre, dopo la celebrazione in forma ridotta della festa di Santa Barbara, su richiesta della presidente dell’AIL reggina, Rosalba Scali, alcuni esperti del comando provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha provveduto al trasporto e al posizionamento di un albero di Natale alto circa sei metri e costruito interamente in metallo. Il grosso manufatto realizzato ed offerto all’AIL da un’azienda reggina, è stato posizionato nello spazio antistante la pinacoteca civica, per allietare le prossime festività natalizie.

«Come Vigili del Fuoco – dichiara il Comandante di Reggio Calabria, Ing. Carlo Metelli – siamo sempre sensibili e propensi alle iniziative ed alle attività di carattere sociale. È per questo che sono stato ben lieto di accogliere la richiesta dell’importante associazione che si adopera quotidianamente, così come i Vigili del Fuoco, al supporto ed alla cura dei più bisognosi. Il piccolo contributo che oggi abbiamo potuto dare all’AIL – prosegue Metelli – vuole essere segno tangibile di gratitudine a tutta la cittadinanza che ha dimostrato vicinanza e calore nei momenti più tristi che hanno colpito il Comando di Reggio nell’ultimo periodo».

«In occasione della festa di oggi, Santa Barbara e di quelle imminenti, colgo l’occasione – conclude Metelli – per augurare a tutti i miei uomini ed alla cittadinanza intera di poter gustare il vero spirito del Natale, che è la gioia di spendersi e di donarsi per gli altri ed agli altri, così come quotidianamente noi Vigili del Fuoco siamo chiamati».