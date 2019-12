Oggi si sono battuti in Aula i difensori del dottore Luigi De Sarro, gli avvocati Salvatore Staiano e Stefania Buffone, ottenendo il migliore risultato possibile per il loro assistito: l’assoluzione per insussistenza del fatto.

“Viene così ripristinata – affermano i legali – la dignità del dottore Luigi De Sarro che in questi anni è stato ingiustamente protagonista di una vicenda giudiziaria che ha fatto discutere tutta la comunità lametina”.