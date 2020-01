Sta facendo discutere, a Cosenza, il caso di un uomo che, nella serata di ieri, ha attraversato tutta la città completamente nudo ed è stato anche filmato da alcuni passanti. I fatti sono iniziati nel pomeriggio, quando l’uomo, in preda ad una crisi confusionale, forse dovuta ad una lite con la compagna, era stato prelevato da un’ambulanza e portato in ospedale per le cure del caso.

Da qui l’uomo è poi scappato per farsi poi rivedere in strada completamente nudo in serata. La polizia ha nuovamente chiamato il 118 e i sanitari lo hanno riportato in ospedale. Nel trambusto, un infermiere è anche rimasto ferito al volto.