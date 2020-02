L’Egitto ha decretato tre giorni di lutto nazionale a partire da oggi per la scomparsa dell’ex presidente Hosni Mubarak, morto al Cairo all’età di 91 anni.

Mubarak trascorse tre decenni in carica prima che una rivolta popolare coinvolgesse l’Egitto e lo costringesse ad allontanarsi.

Fu dichiarato colpevole di complicità nell’uccisione di manifestanti durante la rivoluzione, sebbene tale condanna sia stata annullata nel 2017.

La sua morte è stata confermata ieri dallo Stato egiziano.

Nato nel 1928, è stato un politico e generale egiziano, quarto Presidente dell’Egitto, carica che ha ricoperto per quasi trent’anni, a partire dal 14 ottobre 1981 fino all’11 febbraio 2011. Mubarak è entrato nell’aeronautica da adolescente e ha continuato a svolgere un ruolo chiave nella guerra arabo-israeliana del 1973.

È diventato presidente meno di un decennio dopo, in seguito all’assassinio del presidente Anwar Sadat, e ha svolto un ruolo chiave nel processo di pace israelo-palestinese. Durante la sua Presidenza dell’Egitto è stato uno dei più influenti leader della regione vicino-orientale.

Ma nonostante i miliardi di dollari in aiuti militari che l’Egitto ha ricevuto durante il suo mandato, la disoccupazione, la povertà e la corruzione hanno continuato a crescere.

Il malcontento esplose nel gennaio 2011, dopo che simili proteste in Tunisia portarono al rovesciamento del presidente Zine El-Abidine Ben Ali. Mubarak fu costretto a dimettersi 18 giorni dopo.

Poco più di un anno dopo la caduta di Mubarak, Mohamed Morsi, un politico islamista, vinse le prime elezioni presidenziali democratiche in Egitto.

Il nuovo presidente è durato meno di un anno in carica. Tra le proteste di massa, infatti, fu espulso in un colpo di stato militare guidato dal generale Abdel Fattah al-Sisi.

Il generale Sisi vinse due elezioni presidenziali. Morsi è morto in prigione nel 2019.

Nel 2012, Mubarak è stato condannato all’ergastolo per la morte di alcuni dei 900 manifestanti che sono stati uccisi dalle forze di sicurezza durante la rivolta di un anno prima. Sia lui che i suoi due figli furono anche condannati per corruzione.

Ma le accuse più gravi contro Mubarak sono state successivamente fatte cadere ed è stato rilasciato nel 2017.