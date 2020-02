Cinque persone sono state uccise in una sparatoria nel campus della Molson Coors Brewing Company a Milwaukee, nello stato del Wisconsin. I funzionari locali dicono che l’uomo armato sia morto per “ferite autoinflitte”. L’omicida è stato identificato come un residente di Milwaukee di 51 anni. I suoi motivi non erano chiari.

La sparatoria è avvenuta nel primo pomeriggio, mentre centinaia di dipendenti erano ancora al lavoro.

Il sindaco di Milwaukee Tom Barrett ha dichiarato che è stata una “tragica giornata per la città”. Parlando a un briefing informativo poco dopo la sparatoria di mercoledì, lo ha descritto come un “atto orribile”.

Nel frattempo, il capo della polizia di Milwaukee, Alfonso Morales, ha dichiarato che le cinque vittime erano tutte dipendenti della società produttrice di birra e ha elogiato il modo in cui la polizia, gli ufficiali dell’FBI e i vigili del fuoco hanno reagito all’attacco.

L’amministratore delegato di Molson Coors Gavin Hattersley ha parlato brevemente durante una conferenza stampa mercoledì sera, ringraziando gli agenti delle forze dell’ordine e chiedendo agli abitanti di Milwaukee di fare il possibile per sostenere coloro che sono stati colpiti dalle sparatorie. “Questa è una tragedia impensabile per noi”, ha detto. “È davvero molto importante stare tutti vicini nei giorni e nelle settimane a venire”, ha detto Hattersley. “In tutta Milwaukee e Wisconsin ci sono persone associate ai nostri dipendenti di Molson Coors e vi chiederei di stare vicino a loro, in particolare le famiglie di coloro che hanno perso la vita oggi. Noi avremo bisogno di un sacco di supporto nei prossimi giorni e settimane e vorrei ringraziarvi tutti per tutto il supporto che abbiamo già ricevuto. ”

La polizia ha twittato che non c’era più una minaccia attiva.

Le autorità non hanno offerto alcun motivo immediato per l’attacco e non hanno rilasciato dettagli sul tiratore o su come si è svolta la sparatoria.

Nessuna delle vittime è stata identificata. La polizia, che stava ancora contattando i parenti, ha affermato che le identità non sarebbero state rilasciate per almeno 24 ore.

Nessuno è stato ferito oltre quelli che sono stati uccisi, hanno detto le autorità.

Mentre l’incidente si svolgeva, le scuole e le aziende vicine venivano bloccate, secondo i media locali.

Parlando alla Casa Bianca a Washington, il presidente Donald Trump ha espresso le sue “più sentite condoglianze alle vittime e alle famiglie di Milwaukee”. Ha descritto l’uomo armato come un “assassino malvagio”.

Il deputato del Wisconsin Mike Gallagher ha condannato l’attacco su Twitter, dicendo: “Non c’è posto per questo tipo di atti odiosi e disgustosi nella nostra società”.