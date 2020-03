Reggio Calabria. Si è svolto questo pomeriggio, in Prefettura, un incontro con i soggetti interessati per un esame congiunto al fine della puntuale esecuzione delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020.

Le Forze dell’ordine hanno rappresentato che non sono state segnalate situazioni di particolare criticità nei trasporti legate alla notte di fuga dalla Lombardia.

Le autorità sanitarie hanno comunicato che sono stati effettuati 27 tamponi e non sono stati riscontrati nuovi casi di contagio da Covid-19.

Verranno effettuati specifici controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni previste per le attività di ristorazione e bar (ed altri locali di cui all’art.2 c.1 lett.c DPCM), la cui violazione comporta la sospensione dell’attività.