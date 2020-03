La Direzione del Centro Studi Fisiochinesiterapia Smorto Srl, con sede a Reggio Calabria in via Nazionale Pentimele 198, comunica che è falsa la notizia circolata in questi giorni attraverso un file audio di WhatsApp secondo cui un dipendente dello Studio Smorto sarebbe risultato positivo al Covid-19.

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, il Centro specialistico Smorto è chiuso da giorno 12 marzo 2020 e nessun dipendente che abbia prestato attività lavorativa prima della chiusura è risultato positivo al contagio da Coronavirus.

La precisazione si rende necessaria alla luce della diffusione del messaggio audio che ha creato ingiustificato allarmismo tra i tanti pazienti che nelle scorse settimane hanno ricevuto le prestazioni specialistiche dello Studio Smorto.

Attesa la pericolosità della diffusione di notizie non provenienti da fonti ufficiali che determinano allarme nella collettività già scossa e provata dall’emergenza sanitaria che sta attraverso il nostro Paese, la Direzione del Centro Studi Fisiochinesiterapia Smorto Srl ha deciso di inoltrare denuncia alle autorità competenti affinché venga identificato e perseguito penalmente l’autore del messaggio.