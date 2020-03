Un software gestionale è un programma informatico in grado di gestire uno o più processi aziendali attraverso pratiche automatizzate. Esistono diverse tipologie di software gestionali, adatti per la gestione del magazzino, della contabilità, per le prenotazioni e tanti altre tipologie.

Un gestionale può gestire le operazioni basilari di un’azienda o può comprendere molte funzionalità che gestiscono differenti processi aziendali come, ad esempio, gestione del magazzino e analisi dell’andamento produttivo.

Dopo l’introduzione della fattura elettronica per i titolari di partita Iva, molte aziende hanno integrato funzionalità aggiuntive che permettono di creare, inviare e conservare le fatture elettroniche. Tanti, invece, sono i programmi nati esclusivamente per la gestione dell’e-fattura e prendono il nome di gestionale di fatturazione elettronica.

Come funziona un software gestionale per la fattura elettronica

La fattura elettronica è un documento digitale realizzato attraverso un formato standard uguale per tutti, il formato XML. Questo formato è visibile e utilizzabile da tutti i sistemi operativi e segue uno speciale iter che si avvia dal software gestionale e arriva al destinatario, passando per il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, il Sistema di Interscambio.

Questo sistema provvede a verificare la correttezza della fattura e ad inviarla al corretto destinatario.

Un gestionale di fatturazione elettronica deve essere conforme alle direttive dell’AdE per poter conservare i dati delle fatture.

Un’azienda deve poter realizzare delle schede clienti, schede fornitori e schede prodotto che permettono di salvare i dati anagrafici di questi ultimi e riportarli con pochi clic sulla fatture.

Salvare i prodotti sul software facilita la realizzazione della fattura elettronica: ogni prodotto o servizio deve essere salvato e identificato con un codice, riportando questo codice sulla fattura si può ottenere la descrizione del prodotto e/o servizio e si potrà visualizzare direttamente il costo.

Il software gestionale di fatturazione elettronica ideale deve offrire alle aziende la possibilità di:

creare le fatture elettroniche con i dati registrati sulla piattaforma;

con i dati registrati sulla piattaforma; inserire schede relative a clienti, fornitori e prodotti;

inviare al Sistema di Interscambio le fatture e seguire il processo di invio;

e seguire il processo di invio; ricevere direttamente le fatture sulla propria piattaforma ;

; conservare le fatture elettroniche in totale sicurezza per almeno 10 anni;

per almeno 10 anni; creare una prima nota;

accesso multiplo;

inserire le modalità di pagamento;

Vantaggi di un software fattura elettronica

Un software per la fatturazione elettronica offre alle imprese una serie di vantaggi che software gratuiti o i servizi dell’Agenzia delle Entrate non possono offrire come, ad esempio:

Sicurezza

I software gestionali per la fatturazione elettronica sono autorizzati dallo Stato e collegati al Sistema di Interscambio, eventuali errori evidenziati dal sistema di interscambio sono visualizzati direttamente sul software. Tutti i dati inseriti all’interno dei software gestionali devono essere necessariamente protetti da protocolli di sicurezza.

Assistenza

I produttori dei gestionali per la fattura elettronica offrono alle aziende un servizio di assistenza completo, veloce ed efficace.

Spazio ICloud

Molti software per la fattura elettronica includono nel costo uno spazio ICloud, che permette di archiviare in totale sicurezza le fatture su uno spazio di archiviazione online. I documenti possono essere aperti e visualizzati anche da altri dispositivi autorizzati.