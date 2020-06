REGGIO CALABRIA – Martedì 9 giugno alle ore 17.00 il Commissario provinciale FDI Denis Nesci sarà in città per incontrare i circoli e gli amministratori dell’area Metropolitana del partito. L’incontro a porte chiuse, si svolgerà nel pieno rispetto delle ordinanze e disposizioni in materia di Covid-19, presso la sede del Coordinamento Città Metropolitana in via Demetrio Tripepi 126/A.

Un momento di incontro del gruppo dirigente del partito, per attivare un confronto e uno scambio di idee sui programmi che dovremmo redigere, presentare e soprattutto attuare, in vista delle scadenze elettorali di autunno. Come già ampiamente sottolineato dal Commissario Nesci, lo spirito della condivisione sarà un elemento cardine nella gestione commissariale del partito, in funzione del fatto che è in atto un processo di radicamento e rafforzamento territoriale di FDI.

L’occasione sarà anche quella di dare il benvenuto ai tanti nuovi aderenti che hanno deciso di entrare in ‘Fratelli d’Italia’, e con i quali si potrà fare il punto della situazione sulla struttura decentrata del partito. Parteciperanno all’incontro l’assessore regionale Fausto Orsomarso, i consiglieri regionali Filippo Pietropaolo (Capogruppo), Giuseppe Neri e Raffaele Sainato.