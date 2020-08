Reggio Calabria – Se la montagna non va a Maometto, Minicuci va da Cannizzaro. Si va verso la ricucitura nel centrodestra dopo che stamattina alle 8.30 il candidato indicato dalla Lega si è recato nella sede di Forza Italia per chiedere l’aiuto del deputato azzurro. Due le possibili chiavi di lettura: un atto di umiltà da parte di Minicuci, che preserva l’unità della coalizione e riconosce il ruolo di Cannizzaro, oppure una resa con l’onore delle armi.

Di seguito il testo del comunicato diffuso per conto di Minicuci:

«Questa mattina, su richiesta del Dott. Minicuci, si è tenuto un incontro presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia tra il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria e l’On. Francesco Cannizzaro, coordinatore reggino del Movimento Politico guidato dal Presidente Berlusconi.

Minicuci, si è espresso in termini entusiastici per la cordialità dell’incontro e per l’importanza dei contenuti trattati.

“Dal giorno dell’ufficializzazione del mio profilo quale candidato sindaco, ho subito lavorato in modo convinto e determinato in ottica di un progetto che vedesse tutte le anime della coalizione coese e fortemente unite.

L’incontro con l’ On. Cannizzaro, tenutosi questa mattina, ha anche riguardato le motivazioni di un eventuale parere contrario alla mia candidatura e se fossero riferite alla persona o ad altri fattori.

L’On. Cannizzaro ha sottolineato che non esistono motivazioni personali, ribadendo una sincera stima nei miei confronti. Stima che ha avuto modo di consolidarsi nei 5 anni di lavoro trascorsi insieme all’ex Provincia di Reggio Calabria, in un rapporto amichevole e di reciproca collaborazione istituzionale.

L’On. ha altresì chiarito, di non aver condiviso il metodo assunto nell’indicazione del candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, che lo ha portato ad esprimere rammarico con riguardo alla mancata condivisione territoriale dei profili da parte delle forze civiche e di Centro Destra di Reggio.

L’incontro si è concluso con la consapevolezza comune che, il sentimento che deve unire l’intera coalizione, è quello di mandare a casa Giuseppe Falcomatà, autore con l’attuale amministrazione , di un vero disastro politico e finanziario che ha mortificato Reggio Calabria.

Il centrodestra sta lavorando intensamente in questa direzione e continuerà a farlo con la convinzione di poter raggiungere l’obiettivo di una vera alternativa di governo.

Ho ribadito all’On. e amico Francesco Cannizzaro la sua rilevanza ai fini del risultato finale, tenuto conto del consenso che l’On. Cannizzaro ha costruito in questi anni, guidando Forza Italia e diventando determinante nella coalizione di Centro Destra.

Auspico quindi che possa crearsi una rinnovata compattezza della coalizione, con il decisivo contributo dell’On. Francesco Cannizzaro”.