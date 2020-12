Liu Jo Luxury, brand extension per orologi e gioielli a marchio Liu Jo, lancia il suo primo smartwatch: il 30 novembre è infatti la data scelta per il lancio sul canale e-commerce liujo.com del nuovo prodotto icona della linea Luxury, perfetto connubio tra glamour e tecnologia.

«Abbiamo scelto di entrare anche in questo mercato – dichiara l’AD di Liu Jo Luxury Bruno Nardelli – per poter avere anche un’offerta che è un connubio tra glamour e tecnologia. Vogliamo nel nostro piccolo migliorare la qualità della vita attraverso un dispositivo che, non solo risponde ai canoni del brand ma applica le maggiori funzioni quotidiane per migliorare le proprie abitudini.

La scelta del prezzo a 129 euro, decisamente aggressivo per la categoria, è un buon rapporto qualità/prezzo: con questo prodotto vogliamo rivolgerci a un pubblico che ama la vita sana e al contempo vuole essere fashion.

Lo smartwatch sarà commercializzato on line in tutta Europa e in Russia.

Tutto è stato pensato per realizzare un’azione strategica di forte branding attraverso un prodotto che in questo momento registra dati esponenziali di vendita. L’istituto di analisi GFK riporta che da gennaio ad ottobre 2019 si registra +64% per questa categoria. Il cambio di abitudini degli ultimi mesi ha avvicinato ancor di più i consumatori ai prodotti tecnologici, non possiamo esimerci dal considerarlo il futuro anche per la nostra categoria merceologica».

L’orologio e le strategie di marketing di Liu Jo

In grado di ricevere notifiche, avvisi, promemoria, monitorare l’attività sportiva o la propria salute: il nuovo orologio Liu Jo Luxury è un prodotto pensato per essere trasversale a 360°, elegante e up-to-date al tempo stesso, cui si aggiunge un alto grado di personalizzazione dello schermo grazie all’ampia scelta di sfondi disponibili e alla possibilità di arricchire l’orologio con le proprie foto.

La prima linea smart del brand si compone di tre varianti colore: rose gold, silver e total black. Il cinturino in acciaio è invece in maglia Milano, con una comoda chiusura a calamita che rende la vestibilità adatta ad ogni tipo di polso, sia femminile sia maschile.

«Dall’analogico al digitale, sembrava una distanza infinita, per chi – dichiara la responsabile marketing Letizia Monteforte – come noi ha lavorato per anni ad un prodotto tradizionale da rivisitare in chiave fashion, la sfida a questo punto era unire il tassello mancante “la tecnologia”. Al momento le attività di promozione strategiche prevedono un lancio in occasione del picco massimo di presenze online, a ridosso del Black Friday, l’utente sarà accompagnato da immagini e video che raccontano il prodotto. L’engagement attraverso i social è doveroso, sarà l’unico canale utilizzato, così come la presenza da mobile dal momento che la maggior parte del processo di vendita avviene sugli smartphone, seguono pc e tablet. Completa il lancio l’ingaggio di micro influencer internazionali entusiaste del progetto di grande attualità e di forte appeal per i loro followers».