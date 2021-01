Reggio Calabria – Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ha preso parte al tavolo di confronto con imprese, enti pubblici ed ordini professionali, attivato dalla Camera di Commercio, per affrontare le opportunità legate all’EcoBonus 110%, alle agevolazioni per l’efficientamento sismico degli edifici e ad ogni strumento utile alla crescita economica ed urbanistica dei territori.

«Bisogna fare presto», ha raccomandato il sindaco Falcomatà aggiungendo: «Simili occasioni vanno colte al volo perché hanno una scadenza, non sono infinite. La Città Metropolitana è presente e sarà al fianco di tutti gli attori coinvolti quest’oggi dal presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana».

«Ciò che è indispensabile – ha aggiunto – è dar vita ad una vera e propria cabina di regia che coinvolga enti, imprese e professionisti per dar vita ad un vademecum capace di fornire ogni risposta utile ai tanti cittadini che non vogliono perdere questo treno». «Con questo obiettivo – ha concluso il sindaco Falcomatà – il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria metteranno in campo progetti e idee affinché non sfugga questa straordinaria opportunità di rilancio sociale, urbanistico e finanziario».