Reggio Calabria – Sabato scorso presso l’Auditorium “Don Orione” in Reggio Calabria, si è svolta l’assemblea dei soci del Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari, per il rinnovo degli organi sociali.

È stato riconfermato alla Presidenza Ignazio Giuseppe Bognoni (Ass. Banco Alimentare della Calabria), mentre per il Consiglio Direttivo, sono stati eletti: Stefano Caria (Asd Aspi Padre Monti), Alessandro Cartisano (Ass. Abakhi), Angelo Colella (Ass. Asproverde), Orsola Foti (Mo.V.I. Federazione provinciale RC), Maria Franco (Ass. Artinsieme), Giovanna Micalizzi (Avis provinciale RC), Claudio Panella (Ass. Ashiafatima), Domenico Reale (Advst-Fidas), Antonia Romeo (Ass. La compagnia delle stelle), Nicoletta Rossi (Ass. San Giorgio Soccorso).

Le prime parole del presidente sono state di ringraziamento ai soci per la piena fiducia accordata e a tutti coloro che hanno dato disponibilità ad impegnarsi nel Centro Servizi.

«Come presidente del CSV di Reggio Calabria – ha dichiarato Bognoni – sono molto motivato nel proseguire il cammino di crescita costantemente svolto dal Centro. Lo scorso anno abbiamo acquisito l’importante risultato dell’accreditamento definitivo dell’ente alla funzione di CSV per il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e da oggi intendo assicurare il mio contributo, insieme alla squadra degli eletti e di tutti i soci, affinché realmente il nostro Centro Servizi possa giocare un ruolo di vera agenzia di sviluppo e promozione del volontariato. Questo percorso passerà anche attraverso delle tappe importanti, quali l’avvio di una confederazione regionale dei CSV, il protocollo d’intesa con il Forum Regionale del Terzo Settore. Un dialogo, quest’ultimo, ben avviato, e che consoliderà ulteriormente le intese tra chi ha il ruolo di rappresentanza e chi quello di servizio, anche per realizzare quella co-programmazione e la coprogettazione con la P.A., così come prevede il Codice del Terzo Settore e le ulteriori pronunce della Corte Costituzionale».

«Dopo un lungo periodo – prosegue Bognoni – in cui si sono allentati i legami sociali, il volontariato ha mostrato la sua capacità di tessere e ricucire i legami sociali, con la sua importante e immancabile presenza “nell’ ultimo miglio”».

Bognoni cita le parole di Papa Francesco che non ha mancato di sottolineare come “…per uscire migliori da questa crisi sia necessario farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà”.

Per questo, secondo il presidente Bognoni, uno dei primi compiti del nuovo direttivo sarà quello di incontrare, conoscere, valorizzare e sostenere tutti i volontari e le associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio.