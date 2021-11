Reggio Calabria – È convocata per *venerdì 5 novembre*, in sessione straordinaria, la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. I lavori dell’assise metropolitana, che si terranno in presenza presso l’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, avranno inizio alle *ore 9.00*. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle *ore 10.00*.

L’Assemblea di Palazzo “Corrado Alvaro” si riunirà per discutere e deliberare in merito ai seguenti ordini del giorno:

1) Proposta n. 88 del 20/10/2021 “Approvazione verbale di I^ e II^ convocazione del Consiglio Metropolitano di giorno 28 settembre 2021”;

2) Proposta n. 76 del 22/9/2021 “Ratifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 267/2000 della delibera del Sindaco Metropolitano n° 97 del 21.09.2021”;

3) Proposta n. 79 del 27/9/2021 “Ratifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 267/2000, della deliberazione di Sindaco Metropolitano n. 100 del 21/09/2021 – Settore Edilizia”;

4) Proposta n. 84 del 7/10/2021 “Ratifica ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, della deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 98 del 21/09/2021”;

5) Proposta n. 85 del 8/10/2021 “Ratifica delibera n. 99 del 21/09/2021 avente ad oggetto: Variazione compensativa al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell’art.175 c.4 del D.lgs n.267/2000 per assunzione locazione per IIS “Nostro Repaci” di Villa San Giovanni”;

6) Proposta n. 89 del 21/10/2021 “Ratifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 267/2000, della deliberazione di Sindaco Metropolitano n.104 del 14/10/2021”;

7) Proposta n. 80 del 27/9/2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera D) D.lgs N. 267/2000 – ditta Cento – Ioppolo”;

8) Proposta n. 83 del 05/10/2021 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera A) D.lgs N. 267/2000 – sentenze esecutive”;

9) Proposta n. 82 del 29/9/2021 “Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, Esercizio 2021, ai sensi dell’art. 175 e 187 del D.lgs. 267/2000, attraverso il diverso utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione 2020, per nuove Opere Edilizia”;

10) Proposta n. 86 del 11/10/2021 “Gestione Integrata Ciclo dei Rifiuti. Presa atto ed approvazione Azioni Transitorie, Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D.lgs. 267/2000, integrazione mediante scheda aggiuntiva del programma biennale di forniture e servizi e modifica del Programma Triennale delle OO.PP.”;

11) Proposta n. 87 del 11/10/2021 “Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, c. 2 del D.lgs n. 267/2000. Istituzione nuovi capitoli”.