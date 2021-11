Reggio Calabria – Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha disposto l’atto di nomina del vicesindaco della Città Metropolitana che sarà Carmelo Versace. Il vicesindaco Versace manterrà le deleghe delle quali si è fino ad oggi occupato. Il sindaco ha espresso un sincero ringraziamento per il lavoro svolto al già vicesindaco Armando Neri. Quest’ultimo infatti verrà sospeso insieme allo stesso sindaco Giuseppe Falcomatà, perché entrambi condannati oggi in primo grado, a 1 anno e 4 mesi Falcomatà mentre a 1 anno Neri, per abuso d’ufficio nell’ambito del processo Miramare.

Sarà Versace a ricoprire il ruolo di sindaco metropolitano facente funzioni, e non Paolo Brunetti, oggi nominato da Falcomatà vicesindaco del Comune di Reggio Calabria al posto di Tonino Perna.

Secondo l’interpretazione di alcuni addetti ai lavori, poiché il ruolo di sindaco metropolitano spetta di diritto al sindaco di Reggio Calabria, essendo sindaco facente funzioni del comune di Reggio, Brunetti assumerebbe anche le funzioni di sindaco metropolitano.

Secondo un’altra interpretazione, che fonti della Prefettura ritengono di gran lunga la più accreditata, essendo prevista la figura del vicesindaco presso la Città metropolitana, invece, è il vicesindaco di questo stesso ente ad assumere le funzioni del sindaco metropolitano. Questa seconda interpretazione si fonda sul fatto che la Legge Delrio, che ha istituito le città metropolitane, rimanda alla legge nazionale per tutto ciò che non è espressamente previsto.

Fabio Papalia