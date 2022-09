Reggio Calabria – Nei giorni scorsi presso il lido Mare Lucente di Pentimele si è svolta la terza serata di Balli Caraibici organizzata dalla Scuola “Salsa Revolution” di Davide Strati. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, gli appassionati, si sono ritrovati per trascorrere lo stesso una piacevole serata, anche per la cena. Lo Staff comunicherà le prossime date che saranno organizzate.

Anche attraverso le emozioni che i balli caraibici possono trasmettere agli appassionati e non solo, si può tentare di “abbellire” gli animi delle persone martoriati da due anni di pandemia. La spensieratezza, come momento distensivo, come di ripartenza, per una città che necessita di realtà come Salsa Revolution, che altro non fanno che contribuire alla crescita della nostra città.