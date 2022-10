Trattandosi di un’operazione da compiere con estrema attenzione, la necessità, infatti, è reperire un immobile che sia in linea con il nostro budget e con le nostre urgenze di base, possibilmente vicino ai servizi essenziali e al posto di lavoro (o all’università che si frequenta). In questa guida, dunque, scopriremo alcuni suggerimenti da seguire quando si cerca una casa in affitto.

Cercare le case in affitto sul web

Il primo passo è quello di effettuare una ricerca mirata su Internet, cercando sui siti che offrono appartamenti in locazione, e studiando le varie proposte. Fra le opzioni si consiglia di valutare gli affitti con Tecnocasa, dato che su questo portale si trovano moltissime opportunità diverse, in tutta Italia e in tutte le città possibili. Il web consente di farsi una prima idea dei prezzi e delle varie offerte presenti sul mercato, e permette anche di mettere a confronto le case in locazione, per trovare i migliori affari.

Fissare un tetto limite e rispettarlo

Il budget può facilmente diventare un nodo complicato da sciogliere. È fondamentale fissare un limite massimo per il canone mensile, e valutare a quali servizi possiamo rinunciare per abbassare un po’ il costo finale. Per fare un esempio concreto, una casa non arredata costerà di meno, ma richiederà comunque una spesa per reperire i mobili (se li abbiamo, tanto meglio). Inoltre, sapendo già quanto si può spendere sarà più facile scremare la lista delle opzioni, così da concentrarsi solo sulle case in affitto che sono realmente alla nostra portata.

Fare un elenco delle necessità

Dopo aver definito il budget, è necessario stilare un elenco delle esigenze e dei fattori che consideriamo indispensabili, per poter vivere in una casa in grado di soddisfarci pienamente. In questo modo sarà più facile individuare l’immobile ideale per le nostre esigenze, fermo restando il tetto economico fissato a monte. La casa che stiamo cercando potrebbe avere una o più camere da letto, un soggiorno, una cucina e uno o più bagni. Naturalmente questi “extra” aumentano l’affitto mensile, e di conseguenza devono essere valutati con attenzione.

Negoziare sull’affitto: è possibile?

La risposta è sì, è possibile. In Italia questa pratica è decisamente più comune nel settore della compravendita di case, ma è possibile sfruttarla anche quando si prende un appartamento in locazione. Bisogna ovviamente avere dei validi argomenti per poter contrattare, ad esempio facendo notare al proprietario che la casa è sul mercato da molto tempo. Se ci sono zero offerte, è molto probabile che si potrà ottenere un piccolo sconto sull’affitto dell’immobile.

Studiare il contratto con attenzione

Una volta trovata la casa più adatta alle proprie esigenze e al budget, è il momento di firmare il contratto. Ma attenzione: è fondamentale leggere tutte le clausole contenute nel documento, per evitare le brutte sorprese. Il modo migliore per farlo è rivolgersi a uno specialista, che può aiutarci a capire esattamente cosa stiamo firmando.