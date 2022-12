Un altro mondiale dove l’Italia sarà grande assente. Tuttavia, nonostante l’esclusione ai gironi, la Serie A non manda certo poche forze in Qatar, con ben 70 calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ma attivi proprio nel campionato italiano. Le squadre più “spolpate” sono Juventus, Milan e Inter, con 11 giocatori rimossi dalla rosa per la prima e 7 rispettivamente da seconda e terza. In un twist di eventi, anche tre giocatori della Serie B faranno la loro apparizione al campionato del Mondo che come da pronostico sono stati giudicati del tutto imprevedibili.

Una Juventus formato mondiale

Gli undici convocati della squadra italiana si divideranno fra Brasile, Argentina, Polonia, Serbia, Stati Uniti e Francia. Per il Brasile infatti andrà il trio Bremer-Alex Sandro-Danilo, mentre per l’Argentina sarà il duo Paredes-Di Maria a prendere il volo. Il numero 1 Szczesny e Milik andranno invece a giocare per la Polonia, con la coppia Kostic-Vlahovic a rappresentare la Serbia. Mentre Rabiot sarà impegnato con la Francia, McKennie sarà nella nazionale con i compatrioti statunitensi.

Milan e Inter: tra Belgio e Francia

Per i campioni d’Italia in carica andranno: Kjaer (danese), Dest (americano), De Ketelaere (belga), Leão (portoghese), Ballo-Touré (senegalese) e la coppia Hernanzed-Giroud, per la Francia.

L’Inter invece avrà assenti Brozovic, con la Croazia; Onana con il Camerun; Lukaku come punta del Belgio; de Vrij e Dumfries titolari nell’Olanda, e Lautaro Martinez Correa per l’Argentina.

I convocati al Mondiale in Qatar per le altre squadre di serie A

Anche il Napoli ha dovuto rinunciare ad alcuni elementi di spicco del proprio organico come Anguissa convocato con il Camerun; Zielinski con la Polonia; Olivera con l’Uruguay; Kim Minjae con la Corea del sud e Lozano con il Messico. Per la Fiorentina saranno Milenković, Jovic (Serbia), Amrabat (Marocco), Zurkowski (Polonia) e Nico Gonzalez (Argentina) a lasciare l’Italia. Stessa sorte per il Torino che vede Lukic, Radnjic e Vanja Milinkovic-Savic andare in Qatar per la Serbia, Vlasic per la Croazia e Rodriguez per la Svizzera. L’Atalanta manda invece Maehle (Danimarca), De Roon e Koopmeiners (Olanda) e Pasalic (Croazia).

La Roma invece ha mandato il polacco Zalewski, l’uruguayano Viña, l’immancabile Rui Patricio per il Portogallo e ovviamente Dybala, per l’Argentina. A Verona mancano invece Hrustic per l’Australia, Hongla per il Camerun, oltre al duo Lazovic-Ilic per la Serbia. Salernitana nella stessa barca con Piatek, Dia e Bronn assenti, rispettivamente per Polonia, Senegal e Tunisia. A Genova non ci sono nella Sampdoria Beresynzki con la Polonia, Sabiri con il Marocco e Djuricic con la Serbia.

La Lazio avrà ovviamente Milinkovic-Savic assente per la Serbia e Vecino per l’Uruguay, insieme al Bologna che saluterà momentaneamente Aebischer con la Svizzera e Skorupski con la Polonia. Lo Spezia avrà invece Kiwior, polacco e Ampadu, gallese, assenti. La Cremonese e il Sassuolo, rispettivamente, manderanno Vasquez con il Messico e Erlic con la Croazia.

I convocati di Serie B

Un po’ di orgoglio però c’è anche in Serie B, dove Cheddira del Marocco, giocatore del Bari, insieme a Glik del Benevenuto e Karacic del Brescia andranno in Qatar, per la Polonia e l’Australia. Un mondiale che quindi, pur non portando l’Italia, porta giocatori assolutamente a loro agio da anni nel Belpaese, per la felicità degli appassionati di pronostici che potranno prevedere i risultati in base alla conoscenza di questi giocatori, abituati a vederli in un contesto del tutto differente. Campionato di serie B che a differenza della serie A non si è fermato e prosegue il girone d’andata con il 16esimo e 17esimo turno in calendario. Si andrà avanti infatti finto al prossimo 26 dicembre, quando la 19esima giornata sancirà la conclusione del girone d’andata e lo stop invernale di almeno due settimane.

Dopo il Mondiale in Qatar a gennaio torna il campionato di serie A

C’è grande fibrillazione e attesa per rivedere in scena la nostra serie A che si è interrotta anzitempo con una dinamica insolita rispetto a quelle delle ultime stagioni. A guidare la classifica c’è attualmente il Napoli di Luciano Spaletti che ha chiuso il 2022 da primatista, oltre che da unica squadra imbattuta per quanto riguarda la prima parte del torneo.

Le dinamiche per il campionato di serie A 2022-2023

Campionato ancora tutt’altro che chiuso, visto che Milan, Juventus, Lazio e Inter sono le maggiori candidate per contendere il primato a questo Napoli che ha avuto senza dubbio un avvio di stagione bruciante. Per quanto riguarda il discorso legato alle scommesse sul campionato di serie A al pari del Napoli c’è da segnalare anche il buon avvio di stagione del Milan di Stefano Pioli, con la formazione rossonera che dovrà difendere il titolo di campione d’Italia, dagli assalti delle dirette rivali. Dopo un inizio tutt’altro che convincente la Juventus di Max Allegri è tornata ai piani alti della classifica, collezionando cinque vittorie consecutive e tenendo il passo proprio della capolista Napoli. Un po’ a fasi alterne sono apparse invece Lazio e Inter, così come Atalanta e Roma, che hanno forse pagato il prezzo di aver perso qualche scontro diretto di troppo, fino a questo momento. Con la ripresa del campionato, ci sarà spazio anche per la fase finale della Coppa Italia 2022-2023, che riprenderà dagli ottavi di finale che vedono in scena anche le teste di serie di questa competizione.