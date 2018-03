Il Ministro Meloni si congratula con Scopelliti per il bando sui Centri d’aggregazione giovanile

Roma. Il dirigente generale del dipartimento regionale alle Politiche Sociali, Bruno Calvetta, ha incontrato a Roma, su delega dell’assessore Francescantonio Stillitani, il ministro delle Politiche Giovanili, Giorgia Meloni e il suo staff tecnico. Al tavolo hanno partecipato anche i rappresentanti degli assessorati che fanno parte della Commissione VIII Politiche Sociali. Durante l’incontro, il ministro Meloni ha preannunciato che a breve sarà emanato un provvedimento, inserito nel Decreto Casa, che prevede dei benefici a favore delle giovani coppie per l’acquisto della prima casa. Il ministero stanzierà 35 milioni di euro, a valere sul fondo delle Politiche Giovanili APQ, per la costituzione di un fondo di garanzia che permetterà alle giovani coppie di accedere ad un mutuo fino a 200 mila euro, con la garanzia fino al 50% sul mutuo richiesto. La peculiarità di questo nuovo intervento del governo a favore delle giovani coppie è rappresentata dalla possibilità di accesso al fondo di garanzia anche per i giovani che si trovano in situazione lavorativa precaria e con un ISEE fino a 35 mila euro. Il ministro ne ha approfittato, peraltro, per presentare le nuove iniziative che intende avviare a favore dei giovani per garantire il “diritto al futuro”, tra cui azioni sull’occupazione, sull’informazione, sulla valorizzazione del talento e della creatività, sul recupero di vecchi mestieri, sull’apprendistato, sulla mobilità e il turismo (ostelli della gioventù). Particolare apprezzamento, infine, è stato riservato dal ministro Meloni alla Calabria. Il Ministro si è complimentato con il Presidente Scopelliti per aver finanziato il Bando dei Centri di aggregazione giovanile disponendo l’assegnazione di 11 milioni di euro a valere sul FESR 2007-2013 (Linea d’intervento 4.2.1.1, assegnata al Dipartimento 10). Tale iniziativa, infatti, è in perfetta sintonia con il lavoro svolto dal Ministero.