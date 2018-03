Panorama promuove un tour per raccontare l’Italia, si parte da Reggio Calabria

Milano. Il settimanale Panorama ha organizzato un tour in dieci tappe nelle città italiane per raccontare la trasformazione del Paese dal suo punto di vista. “Panorama d’Italia”, questo il titolo dell’iniziativa della Mondadori in collaborazione con l’agenzia Invitalia, ha in calendario 150 iniziative – fra tavole rotonde, convegni, presentazioni di libri, appuntamenti con i big della politica, dell’imprenditoria, con le università e le start-up – per ”stabilire un legame con le eccellenze del made in Italy”.

Il battesimo ufficiale del tour è avvenuto stamani alla Libreria Mondadori di piazza del Duomo a Milano con il direttore di Panorama, Giorgio Mulè, e i governatori della Lombardia, Roberto Maroni, del Lazio, Nicola Zingaretti, e della Calabria, Giuseppe Scopelliti, che hanno condiviso l’idea di ”raccontare in modo diverso” l’Italia.

Primo appuntamento, il 2-5 aprile a Reggio Calabria, poi tappe a Lecce, Ancona, Parma, Verona, Verbania, Brescia, Viterbo, Catania, per chiudere il 19-22 novembre prossimi a Salerno.