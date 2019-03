Reggio Calabria. Sono stati “rianimati” pochi minuti prima delle ore 16:00 i computer del pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Il blocco dei terminali, da stamattina, aveva creato lunghe code tra i pazienti in attesa di essere accettati al pronto soccorso in quanto il lavoro dei medici era “paralizzato”. Tranne ovviamente per i pazienti in codice rosso, i più gravi, ai quali sono state garantite le cure nonostante i computer fuori uso.

Fabio Papalia