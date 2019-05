Reggio Calabria. Erano le ore 1:00 circa quando alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è giunta la notizia di un incendio presso un deposito di materiale ubicato nella zona industriale di San Gregorio di Reggio Calabria.

Sul posto sono state inviate tre squadre, tre autobotti, necessarie a garantire con continuità la fornitura di acqua necessaria a contrastare l’incendio, ed una autoscala.

Anche se le condizioni del sito non hanno permesso di domare l’incendio con immediatezza, infatti sono rimaste gravemente danneggiate le strutture in muratura comprese le capriate metalliche e il tetto, il massiccio intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse agli edifici limitrofi.

All’interno del capannone erano depositati principalmente dei semilavorati in legno ed altro materiale plastico. Per completare le operazioni di spegnimento è stato necessario inviare sul posto anche una pala gommata con la quale si è provveduto a smassare i cumuli ancora in fiamme. Per estinguere l’incendio sono stati necessari oltre 100.000 litri di acqua.