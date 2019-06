Reggio Calabria. Giovedì 27 e venerdì 28 giugno all’Hotel Excelsior si svolgerà un convegno intitolato ‘Il trapianto allogenico nelle leucemie acute e la gestione delle complicanze’, organizzato dall’U.O.C Centro Trapianti Midollo Osseo del Bianchi – Melacrino – Morelli, in sinergia con il Gruppo Italiano Trapianti di Midollo Osseo (GITMO) e con il patrocinio di Ail Sezione “Alberto Neri” di Reggio Calabria e di Adspem Fidas Onlus.

Prenderanno parte al convegno i massimi esperti italiani del settore tra cui il prof. Fabio Ciceri, Direttore del programma Trapianti del San Raffaele di Milano e neoeletto presidente del GITMO, la dr.ssa Francesca Bonifazi, direttrice del Programma Trapianti del S. Orsola di Bologna e il Professore Andrea Bacigalupo del Gemelli di Roma.

Saranno presenti, inoltre, i direttori di tutti i reparti di ematologia in Calabria: il dr Bruno Martino, dr. Stefano Molica e dr. Massimo Gentile, al fine di promuovere e valorizzare un programma di cura standardizzato a livello regionale.

«Il CTMO è l’unico centro in Calabria ad effettuare la pratica del trapianto di midollo, lavorando in rete con tutte le ematologie calabresi – afferma il Dr. Massimo Martino, direttore del reparto dal 2017. Nel corso della sua attività ventennale – continua – sono stati effettuati più di 2.200 trapianti ed è un centro accreditato dal Centro Nazionale Trapianti e dal JACIE, organismo europeo che attesta la qualità del servizio clinico erogato. Per la prima volta il GITMO ha deciso di organizzare un evento Educazionale nella nostra città e questo è motivo di orgoglio per tutto il personale del programma trapianto ed anche per il GOM di Reggio Calabria» – conclude Martino che, dallo scorso mese di maggio è anche nel direttivo nazionale GITMO.