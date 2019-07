Lattarico (Cosenza). “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, è questa l’accusa per la quale è stato tratto in arresto un 35enne incensurato di Lattarico. Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Lattarico e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende, nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitando da contrada Astimata del comune di Lattarico, hanno notato l’uomo intento ad armeggiare in una buca scavata sotto un albero dal quale estraeva una busta bianca.

I militari dell’Arma hanno deciso, pertanto, di approfondire il controllo e notavano che l’uomo, alla vista dei militari, gettava repentinamente a terra il sacchetto poco prima preso dalla buca, all’interno del quale venivano rinvenuti due involucri contenenti 18 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” (suddivisa in 14 dosi) e 1 bilancino di precisione. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire, all’interno della tasca dei jeans del 35enne, la somma di € 1.100 in banconote di vario taglio. L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Nella medesima giornata, nell’ambito dei servizi di contrasto del fenomeno dello “spaccio di sostanze stupefacenti” disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza su indicazione della Prefettura del capoluogo Bruzio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende, hanno:

Deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti:

un 32enne di Rende, poiché trovato in possesso di 31 grammi di marijuana, 1 grammo di hashish e 3 piante di marijuana;

un 16enne di Cosenza, poiché trovato in possesso di 7 grammi di “cocaina” suddivisa in dosi;

Segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali “assuntori di sostanza stupefacente” un 21enne di Rovito, due 20enni di Rose e un 24enne marocchino poiché, controllati a Rende e sottoposti a perquisizione personale, sono stati complessivamente trovati in possesso di 2 grammi di “marijuana” e 1 grammo di “cocaina”, tutto sottoposto a sequestro.

I risultati conseguiti dimostrano, ancora una volta, l’attenzione e l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area urbana.