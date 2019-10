Reggio Calabria. La commissione Pari Opportunità della città di Reggio Calabria esprime piena solidarietà alla Presidente dell’associazione “Cuore di Medea” Patrizia Gambardella.

La Gambardella è stata in questi giorni vittima di una pesante ed inaccettabile violenza su un noto social network, “siamo convinte che atteggiamenti violenti e discorsi d’odio non possono e non devono trovare tolleranza da parte della società e delle istituzioni” è quanto dichiara la presidente della commissione PO Michela Calabrò.

“Gli attacchi di cui è stata vittima la Gambardella – prosegue Calabrò – rappresentano concretamente quello che denunciamo da ormai troppo tempo, i discorsi d’odio e la violenza sui social e più in generale su internet sono diventati una vera e propria emergenza e occorre contrastarli con forza e determinazione con strumenti giuridici adeguati e azioni culturali”.