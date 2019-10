Il codice di velocità dei pneumatici, anche conosciuto come indice di velocità pneumatici, è un valore che indica la velocità massima che il pneumatico stesso può sopportare quando la pressione di gonfiaggio è corretta e la portata è idealmente al massimo

Rispettare quanto previsto dal codice della strada in merito a questo valore non solo permette di non incorrere nel pagamento di sanzioni pecuniarie (multa prevista da 431,00 a 1.734,00 euro), ma evita di correre gravi rischi mentre si è al volante.

Un pneumatico durante la marcia sviluppa calore per l’attrito con la strada e per la flessione che subisce nella rotazione continua, ed è proprio il calore che ne condiziona l’usura e le prestazioni: i pneumatici con codici di velocità più bassi si scaldano maggiormente, sono meno performanti e si consumano più in fretta.

Sul libretto di circolazione della vettura è sempre indicato il valore minimo del codice di velocità consentito sotto al quale non bisogna mai scendere. E’ invece possibile installare pneumatici con codice di velocità superiore, cioè con migliori prestazioni.

Dove acquistare dei buoni pneumatici?

Nel caso delle gomme invernali, obbligatorie nei mesi invernali a seconda delle ordinanze delle varie zone, bisogna fare alcune precisazioni proprio inerenti al codice di velocità.

Le caratteristiche delle gomme invernali

I pneumatici che sono identificati come invernali sono eccellenti anche in caso di neve, ghiaccio e forte pioggia, grazie al battistrada molto più profondo del quale sono dotate che permettono di far incanalare e defluire velocemente il materiale presente sul selciato senza che si vada a formare un pericoloso strato tra ruote ed asfalto. Queste gomme sono contrassegnate con le lettere M ed S (Mud e Snow, ossia fango e neve) e dal simbolo del fiocco di neve, ma devono obbligatoriamente segnalare anche il codice di velocità che è una discriminante fondamentale per garantire le superiori prestazioni di aderenza, motricità e frenata in condizione critiche.

Per quanto riguarda gli pneumatici invernali il codice della strada prevede che possano avere un codice di velocità anche inferiore a quello previsto dal libretto, ma mai inferiore al codice Q (160 km/h) e a patto che non li si usi durante i mesi estivi. Nei mesi estivi e più precisamente dal 16 maggio, infatti, qualsiasi pneumatico deve avere obbligatoriamente un codice di velocità uguale o superiore a quanto previsto dal libretto.

Quali sono i codici velocità?

I codici di velocità degli pneumatici invernali sono catalogati in lettere visibili sempre sul fianco della gomma che ne indicano il tetto massimo di chilometri orari che possono sopportare durante la marcia (L fino a 120 km/h, M fino a 130 km/h, N fino a 140 km/h, P fino a 150 km/h, Q fino a 160 km/h, R fino a 170 km/h, S fino a 180 km/h, T fino a 190 km/h, H fino a 210 km/h, V fino a 240 km/h, W fino a 270 km/h, Y fino a 300 km/h, ZR oltre i 240 km/h).

Nel caso in cui l’autovettura utilizzi gomme invernali con codice di velocità inferiore a quanto previsto dal costruttore e solo per il periodo indicato dai regolamenti, deve essere esposta un’etichetta visibile al conducente che riporti come avvertenza il tetto massimo di velocità consentita, mentre l’utilizzo di questo tipo di gomme durante la stagione estiva è consentita solo se l’indice di velocità è uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione del veicolo.

In conclusione, è vietato l’uso di pneumatici con indice di velocità inferiore rispetto alle specifiche originali del produttore se non limitatamente a quanto previsto in determinati periodi dell’anno. E’ consentito l’uso in inverno di un indice di velocità inferiore, preferibilmente al massimo di una lettera rispetto agli stessi pneumatici estivi.

Infine, è giusto sottolineare che questi dati sono applicati per pneumatici in buono stato quindi non danneggiati, sgonfi, precedentemente riparati o sovraccarichi di peso. Nonostante i test per determinare le fasce di velocità siano stati eseguiti per circuiti e per autostrade senza limiti di chilometri orari, nessuna casa costruttrice raccomanda l’utilizzo di tali pneumatici ad una velocità non autorizzata dal vigente codice della strada.

Il rispetto di quanto previsto in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è finalizzato esclusivamente ad aumentare la sicurezza durante la circolazione sulle strade.