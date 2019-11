“Ritorno al maltempo“, come il film di Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, una tromba d’aria è riuscita a viaggiare nel tempo. Un viaggetto di soli 3 anni e 3 mesi, dall’11 agosto 2016 al 12 novembre 2019. A regolare la data per il flusso catalizzatore è stato qualche buontempone che – complici anche effetti speciali degni di Et – è riuscito a trarre doppiamente in inganno i colleghi di Strill.it i quali hanno pubblicato le “spettacolari immagini delle trombe d’aria” su Scilla e Gioia Tauro.

Peccato che quella di Scilla, appunto, era stata fotografata e pubblicata su Facebook nell’estate del 2016. Quella di Gioia Tauro, invece, ha percorso un tragitto di un solo giorno ma soprattutto un salto nello spazio, perché in realtà è una tromba d’aria registrata ieri a Licata, in Sicilia, provocando danni e panico ma per fortuna senza feriti, eccetto il diritto di cronaca.

Fabio Papalia