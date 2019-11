Vasco Rossi è volato agli Speakeasy Studios di Los Angeles, è lo stesso cantante a farlo sapere al suo pubblico tramite i social. Una serie di Instagram stories lo mostrano negli Stati Uniti, anche in studio. E per chi avesse ancora dubbi, la scritta “sempre alla ricerca di nuove idee” suona già come una copertina.

Potrebbe essere un nuovo single, o un nuovo album, oppure ancora una collaborazione a stelle e strisce con qualche rocker americano, di sicuro è che Vasco lancia gli indizi che fanno già esultare i fan.

Nelle stories vengono filmati anche i suoi fedeli musicisti Marco Sonzini e Saverio Principini, entrambi immersi tra strumenti musicali durante quella che sembra una pausa di una session in studio.

Le “uscite” di Vasco Rossi

Per corroborare l’attesa dei nuovi pezzi da Los Angeles da oggi sono disponibili i biglietti per “Vasco Non Stop Festival”, acquistabili nei siti convenzionati con l’evento e sui siti online di rivendita ufficiali, come Ticketone.

Per chi proprio non sta nella pelle per l’attesa del tour 2020, intanto il prossimo 6 dicembre esce nei negozi il disco dal vivo “Vasco Non Stop Live“, con la testimonianza audio e video dei concerti della scorsa estate a Milano e Cagliari. L’album contiene una chicca: il nuovo singolo “Se ti potessi dire“.

La prossima settimana, invece, arriverà al cinema il film, regia di Pepsy Romanoff, che rivive gli ultimi due anni sul palco del rocker. Sarà proiettato in sala solo per tre giorni.