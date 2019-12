Quando comincia il periodo del freddo, delle piogge intense e dell’umidità, è davvero difficile far asciugare i panni appena usciti dalla lavatrice. Per questo motivo, la soluzione migliore sembra essere quella di dotarsi di un’asciugatrice.

Si tratta di un elettrodomestico molto apprezzato in questi casi, ma anche in assenza di balcone dove stendere i panni bagnati. Prima di acquistarne una, però, è importante informarsi sui diversi modelli e sui prezzi asciugatrice che ci sono in commercio. In primis, dobbiamo conoscere la differenza tra i vari tipi di asciugatrice: a condensazione, a pompa di calore e a gas.

La prima effettua l’asciugatura grazie al funzionamento combinato di una resistenza elettrica e di una ventola che diffonde in maniera omogenea il calore nel cesto dell’asciugatrice.

L’asciugatrice a pompa di calore, invece, funziona grazie ad un compressore a gas refrigerante, simile a quelli dei climatizzatori. In questo modo il calore condensa l’umidità estratta dagli indumenti e li convoglia verso una vaschetta che va svuotata dopo ogni ciclo.

L’asciugatrice a gas, invece, funziona attraverso un impianto di riscaldamento a gas e permette di asciugare i panni molto velocemente.

I migliori prezzi per l’asciugatrice

Uno dei migliori prodotti è la Zerowatt ETD H8A1DE – S a pompa di calore, disponibile a 329 euro. Si tratta di una asciugatrice con 8 kg di capacità di carico e dalla classe energetica A+. Questa asciugatrice è dotata di Display digitale e di un sensore dell’umidità e permette di selezionare il grado di asciugatura. Ha ben sedici programmi impostabili tra cui rinfrescante, Antipiega, Sport per i tessuti delicati o sintetici degli indumenti sportivi o per il fitness, asciugatura delicata per evitare il restringimento e il deterioramento delle fibre elastiche e il ciclo specifico antiallergico.

La Candy GrandÒ, invece, costa 590 euro ed è un’asciugatrice dalla classe energetica A++ con 10 kg di carico massimo. Grazie alle sue funzioni innovative, riesce a ridurre le pieghe e i grovigli, merito dello speciale movimento alternato e all’azione antipiega, prima e dopo il ciclo. Grazie al sensore di umidità Smart, inoltre, è possibile controllare il grado di umidità che ci aiuta anche a stirare in metà tempo.

Il sistema a pompa di calore assicura un’ottima resa ma con un consumo di energia basso. Il sistema, infatti, è perfetto per la migliore efficienza dell’asciugatrice, ma si prende anche cura dei tessuti grazie a una temperatura di asciugatura leggera.

L’asciugatrice Candy, inoltre, grazie al sistema EasyCase, permette di raccogliere l’acqua utilizzata durante il ciclo di asciugatura in una tanica removibile e di riutilizzare l’acqua distillata per altri impieghi, come ad esempio la stiratura. La forma ergonomica, inoltre, aiuta a gestire la tanica di acqua, per rimuoverla più facilmente e portarla in qualsiasi posto e senza sforzi.

Insomma, si tratta di uno strumento molto utile e molto comodo per avere sempre la possibilità di asciugare il nostro bucato in breve tempo e in maniera del tutto professionale.

Dopo aver visto i modelli e i prezzi per l’asciugatrice, siete pronti a farvi questo regalo per Natale.